EDICTO "BOTELLO AURORA S/ SUCESORIO" Expte. MXP 15491/26

El Juzgado Civil, Comercial y Laboral de esta ciudad, a cargo del Dr. Julio Osvaldo Zamudio, sito en calle Vicente Mendieta y Carlos Pellegrini de esta ciudad de Monte Caseros, Correo Electrónico jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono:03775 - 427903, en las actuaciones "BOTELLO AURORA S/ SUCESORIO" Expte. MXP 15491/26 cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra. AURORA BOTELLO, M.I. N° 2.331.368 para que dentro del plazo de treinta (30) días, contados desde la ultima publicacion se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto el título que invocan, en la causa BOTELLO AURORA S/ SUCESORIO" Expte. MXP 15491/26 en trámite por ante el Juzgado mencionado. Así, se ha dispuesto mediante providencia N° 2180 de fecha 18 de mayo de 2026, que en lo pertinente dice: N° 2180.- Monte Caseros, Ctes. 18 de mayo de 2026.- …Estando debidamente acreditado el fallecimiento de doña AURORA BOTELLO, M.I. N° 2.331.368, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notif. Fdo Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Juez Civil, Comercial y Laboral. --------------------------------
Monte Caseros, Corrientes. 21 de mayo de 2026. -----------------------
Firmado digitalmente
MARIA HAYDEE RABELLA
Secretaria
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Fecha: 2026 - 05 - 21
Hora: 10:48:03
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