EDICTO “BENITEZ JUAN BENIGNO S/ SUCESORIO”, EXPTE. Nº MXP 15.320/26

El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la localidad de Monte Caseros, Ctes., Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de ésta ciudad de Monte Caseros, Ctes., correo electrónico jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.com.ar teléfono 03775-427904, en los autos caratulados: “BENITEZ JUAN BENIGNO S/ SUCESORIO”, EXPTE. Nº MXP 15.320/26, CITA Y EMPLAZA A HEREDEROS, LEGATARIOS, ALBACEAS, ACREEDORES Y A TODOS LOS QUE SE CONSIDEREN CON DERECHOS sobre los bienes de la herencia del Sr. JUAN BENIGNO BENÍTEZ, D.N.I. Nº 5.682.878, para que en el plazo de 30 días, se presenten y acrediten con el título que invocan, en la causa: “BENITEZ JUAN BENIGNO S/ SUCESORIO”, EXPTE. Nº MXP 15.320/26, en trámite por ante el Juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución que a continuación se transcribe y en su parte pertinente dice: “N° 2049. Monte Caseros, 12 de mayo de 2026. … … 5) Estando debidamente acreditado el fallecimiento del Sr. JUAN BENIGNO BENÍTEZ DNI N° 5.682.878 y resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de las constancias de defunción acompañadas, declárase abierto su juicio sucesorio ab-intestato. 6) … … 7) Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notifíquese”.- Fdo. Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Juez - Civil, Comercial y Laboral de Monte Caseros – Ctes.; Dra. NAOMI ROSA VALLEJOS, Secretaria.---
Monte Caseros, Corrientes, 20 de Mayo de 2.026.-
Firmado digitalmente por
VALLEJOS NAOMI ROSA
Juzgado Civil, Comercial y Laboral
Monte Caseros - Ctes.
Fecha: 2026 - 05 - 20
Hora: 11:24:58
No hay comentarios:
Publicar un comentario