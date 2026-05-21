CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS

Izamiento del Pabellón Nacional
(Bentancourt Báez, Marcos Antonio).
1.
Lectura del acta
de la sesión anterior.
2.
NOTAS VARIAS:
·
De Vecinos y Club de Leones
sobre bolsas plásticas.
·
Del bloque de Concejales
Justicialistas sobre residuos.
3.
NOTAS del
D.E:
4.
DESPACHOS DE COMISIONES:
·
De Legislación y
Hacienda: sobre fondo especial de asistencia a pequeños Productores y
Emprendedores.
5.
PROYECTOS INGRESADOS:
·
De Ordenanza:
sobre saneamiento del Canalón Barrio Malvinas.
·
De Resolución:
sobre Cumplimiento de ordenanza Nº 2.149/11
·
De ordenanza:
sobre creación del Banco social de medicamentos en el Servicio de farmacia del
Hospital Robinson.
·
Declaración:
sobre apoyo a los empleados de la Empresa Hilado
·
De Resolución
sobre arreglo de calle Gral. Paz.
6.
Arrío Pabellón Nacional.
(Concejal Bentancourt Báez, Marcos Antonio).
No hay comentarios:
Publicar un comentario