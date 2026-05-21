21 de mayo de 2026

CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS

CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS
ORDEN DEL DIA
21 DE MAYO DE 2026

 Izamiento del Pabellón Nacional (Bentancourt Báez, Marcos Antonio).

1.    Lectura del acta de la sesión anterior.

 

2.    NOTAS VARIAS:

·         De Vecinos y Club de Leones sobre bolsas plásticas.

·         Del bloque de Concejales Justicialistas sobre residuos.

3.    NOTAS del D.E:

 

4.    DESPACHOS DE COMISIONES:

·         De Legislación y Hacienda: sobre fondo especial de asistencia a pequeños Productores y Emprendedores.

5.    PROYECTOS INGRESADOS:

·         De Ordenanza: sobre saneamiento del Canalón Barrio Malvinas.

·         De Resolución: sobre Cumplimiento de ordenanza Nº 2.149/11

·         De ordenanza: sobre creación del Banco social de medicamentos en el Servicio de farmacia del Hospital Robinson.

·         Declaración: sobre apoyo a los empleados de la Empresa Hilado

·         De Resolución sobre arreglo de calle Gral. Paz.

 

6.      Arrío Pabellón Nacional. (Concejal Bentancourt Báez, Marcos Antonio).


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