9 de mayo de 2026

CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS

CONCEJO DELIBERANTE

ORDEN DEL DIA

07 DE MAYO DE 2026


Izamiento del Pabellón Nacional (Rzesniowiecki, Elvio Ricardo).

1.    Lectura del acta de la sesión anterior.

 

2.    NOTAS VARIAS:

·         Del bloque de Concejales Justicialistas sobre pronto tratamiento de Proyectos en Comisión.

·         De vecinos solicitando Declaración de Interés la Festividad de San Cayetano.

·         Del Bloque de Concejales Justicialistas solicitando se garantice la apertura del recinto.

·         De vecinos sobre inacción de comisiones internas y tratamiento de proyectos.

 

3.    NOTAS del D.E:

 

4.    DESPACHOS DE COMISIONES:

·         De Legislación sobre Declaración de Interés Aniversario de la Escuela Agrotecnica.

 

5.    PROYECTOS INGRESADOS:

·         De Ordenanza: Sobre renovación de señales y carteles de circulación en Barrio San Martin.

·         De Ordenanza: sobre registro municipal de recuperadores urbanos, salud equina y erradicación de tracción a sangre.

·         De Ordenanza: sobre adicional por trabajo insalubre “Recolección de residuos y servicio atmosférico.

·         De Resolución: sobre solicitar al D.E publicación nómina del personal contratado.

·         De Resolución: sobre pedido de informe sobre médicos para el Hospital Robinson.

·         De Resolución sobre pedido de informe solicitando al D.E nómina de personas que se desempeñan en el ámbito de la Municipalidad.

·         De declaración: sobre Declarar de interés la tercera edición de la carrera de 6 km “Correr para ayudar”.

·         De Resolución: sobre disposición final de la basura reciclable.

·         De Ordenanza: sobre plan municipal atención primaria de la salud y ambiental.

·          

6.    Arrío Pabellón Nacional. (Concejal Rzesniowiecki, Elvio Ricardo).

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