CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS

ORDEN DEL DIA
07 DE MAYO DE 2026
Izamiento del Pabellón Nacional (Rzesniowiecki,
Elvio Ricardo).
1.
Lectura del acta de la sesión anterior.
2.
NOTAS VARIAS:
·
Del bloque de Concejales Justicialistas sobre pronto tratamiento de
Proyectos en Comisión.
·
De vecinos solicitando Declaración de Interés la Festividad de San
Cayetano.
·
Del Bloque de Concejales Justicialistas solicitando se garantice la
apertura del recinto.
·
De vecinos sobre inacción de comisiones internas y tratamiento de
proyectos.
3.
NOTAS del D.E:
4.
DESPACHOS DE
COMISIONES:
·
De Legislación sobre Declaración de Interés Aniversario de la Escuela
Agrotecnica.
5.
PROYECTOS
INGRESADOS:
·
De Ordenanza: Sobre renovación de señales y carteles de circulación en
Barrio San Martin.
·
De Ordenanza: sobre registro municipal de recuperadores urbanos, salud
equina y erradicación de tracción a sangre.
·
De Ordenanza: sobre adicional por trabajo insalubre “Recolección de
residuos y servicio atmosférico.
·
De Resolución: sobre solicitar al D.E publicación nómina del personal
contratado.
·
De Resolución: sobre pedido de informe sobre médicos para el Hospital
Robinson.
·
De Resolución sobre pedido de informe solicitando al D.E nómina de
personas que se desempeñan en el ámbito de la Municipalidad.
·
De declaración: sobre Declarar de interés la tercera edición de la
carrera de 6 km “Correr para ayudar”.
·
De Resolución: sobre disposición final de la basura reciclable.
·
De Ordenanza: sobre plan municipal atención primaria de la salud y
ambiental.
·
6.
Arrío Pabellón Nacional. (Concejal Rzesniowiecki, Elvio Ricardo).
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