Los dias 25 al 31, Gobierno de Corrientes paga sueldos de marzo con aumento
Con el incremento del 6%, y también, por única vez en el año, la ayuda escolar de $230 mil por hijo estudiante, los agentes de la administración pública provincial percibirán haberes.
Los agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial de Corrientes percibirán sus haberes con aumentos, correspondientes al mes de marzo, entre este miércoles 25 y el martes 31.
Todos los sectores cobrarán con aumento del 6 por ciento, y, también, se abonará, por única vez al año, el monto de $230.000 en concepto de ayuda escolar por hijo estudiante de los beneficiarios provinciales.
El cronograma de pago del sueldo comienza este miércoles 25, día que percibirán los agentes con Documento Nacional de Identidad con números terminados en 0 y 1. Este tramo estará disponible desde el sábado 21, a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA y el homebanking de cada caja sueldo de los agentes.
El jueves 26, será el turno de aquellos con DNI finalizados en 2 y 3. El viernes 27, los números 4 y 5. El cronograma de ejecución del pago del sueldo de marzo continuará el lunes 30, jornada de pago a los números 6 y 7. Este tramo estará disponible desde el sábado 28, a través de los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA y el homebanking de cada caja sueldo de los agentes.
El pago finaliza el martes 31, fecha que cobran los agentes con documentos terminados en 8 y 9.
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