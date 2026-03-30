CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS

Izamiento
del Pabellón Nacional (Concejal Galeano, Noelia Isabel)
1.
Lectura del acta
de la sesión anterior.
2.
NOTAS VARIAS:
·
Sobre Petitorio Docente en
Defensa de la Educación Pública y la dignidad laboral.
3.
NOTAS del
D.E:
·
Sobre Proyecto de Ordenanza: Modificación
Artículo 131º Bis de la Ordenanza 2706/25.
4.
DESPACHOS DE COMISIONES:
·
De Hacienda y
Legislación: sobre fijar los haberes del personal de planta permanente de la
Municipalidad de Monte Caseros.
5.
PROYECTOS INGRESADOS:
·
De ordenanza: Sobre
tarifa de energía eléctrica.
·
De Ordenanza:
Sobre declarar de Interés sanitario municipal, la investigación y abordaje
integral de enfermedades oncológicas.
·
De Declaración:
sobre Declarar de Interés Municipal la carpa blanca docente instalada en la
Plaza del Niño.
·
De Ordenanza:
Sobre regulación de la circulación de determinados vehículos.
·
De Ordenanza:
sobre sesión del Concejo Deliberante en los barrios.
6.
Arrío Pabellón Nacional.
(Concejal Galeano).
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