30 de marzo de 2026

CONCEJO DELIBERANTE DE MONTE CASEROS

Izamiento del Pabellón Nacional (Concejal Galeano, Noelia Isabel)

1.    Lectura del acta de la sesión anterior.

 

2.    NOTAS VARIAS:

·         Sobre Petitorio Docente en Defensa de la Educación Pública y la dignidad laboral.

 

3.    NOTAS del D.E:

·         Sobre Proyecto de Ordenanza: Modificación Artículo 131º Bis de la Ordenanza 2706/25.

 

4.    DESPACHOS DE COMISIONES:

·         De Hacienda y Legislación: sobre fijar los haberes del personal de planta permanente de la Municipalidad de Monte Caseros.

 

5.    PROYECTOS INGRESADOS:

·         De ordenanza: Sobre tarifa de energía eléctrica.

·         De Ordenanza: Sobre declarar de Interés sanitario municipal, la investigación y abordaje integral de enfermedades oncológicas.

·         De Declaración: sobre Declarar de Interés Municipal la carpa blanca docente instalada en la Plaza del Niño.

·         De Ordenanza: Sobre regulación de la circulación de determinados vehículos.

·         De Ordenanza: sobre sesión del Concejo Deliberante en los barrios.

 

6.    Arrío Pabellón Nacional. (Concejal Galeano).

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