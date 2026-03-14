FALLECIMIENTO

LOPEZ, MARTA ITATI q.e.p.d.
Falleció el 14 de Marzo del 2026 a los 66 años de edad
Sus Hijos: TERESA, JUAN, SILVIA, WALTER, HORACIO Y GUSTAVO
Su Madre: GALARRAGA, RAMONA
Sus Hermanos: TITO, GRINGO. AURORA, ESTHER, MACHO, GUILLERMO Y PACHO
Familiares, y demás deudos participan con profundo pesar su deceso e invitan al sepelio de sus restos el día 14 de Marzo a las 18:00 horas Sala" A" Favor que agradecerán"
Casa Mortuoria Entre Ríos 556 Asociación Mutual Galco
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