El juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. Julio Osvaldo, Zamudio, ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 3775-427904, en las actuaciones "CACERES JULIO CESAR S/ SUCESORIO". Expte Nº MXP 15096/25, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. CACERES JULIO CESAR M.I Nº 5.656.970, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "CACERES JULIO CESAR S/ SUCESORIO". Expte Nº MXP 15096/25, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución N° 872 Monte Caseros, 11 de marzo de 2026.-, la cual, en su parte pertinente, dice: Estando debidamente acreditado el fallecimiento de don JULIO CÉSAR CÁCERES, M.I. N° 5.656.970; resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notif.- Fdo. JULIO OSVALDO ZAMUDIO- Juez Civil Com. Y Laboral- Monte Caseros- Ctes.-----------------------
20 de marzo de 2026
EDICTO
El juzgado Civil, Comercial y Laboral a cargo del Dr. Julio Osvaldo, Zamudio, ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros, Provincia de Corrientes, correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono 3775-427904, en las actuaciones "CACERES JULIO CESAR S/ SUCESORIO". Expte Nº MXP 15096/25, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia del Sr. CACERES JULIO CESAR M.I Nº 5.656.970, para que dentro del plazo de treinta (30) días, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa: "CACERES JULIO CESAR S/ SUCESORIO". Expte Nº MXP 15096/25, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución N° 872 Monte Caseros, 11 de marzo de 2026.-, la cual, en su parte pertinente, dice: Estando debidamente acreditado el fallecimiento de don JULIO CÉSAR CÁCERES, M.I. N° 5.656.970; resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declárase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notif.- Fdo. JULIO OSVALDO ZAMUDIO- Juez Civil Com. Y Laboral- Monte Caseros- Ctes.-----------------------
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