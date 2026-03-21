Corrientes relanzó el Plan Naranja 2026 y fortalece su estrategia sanitaria para consolidarse como líder citrícola
En la localidad de Monte Caseros, el Gobierno de Corrientes presentó oficialmente el Plan Naranja 2026, una herramienta estratégica destinada a consolidar el crecimiento de la citricultura provincial, acompañada por el fortalecimiento de las políticas sanitarias que posicionan a la provincia como una de las principales del polo productor de cítricos dulces de la Argentina.
El acto fue encabezado por el ministro de Producción, Walter Chávez, junto a autoridades técnicas y representantes del sector, donde se destacó el rol clave de la articulación público-privada y el trabajo conjunto con organismos como INTA y SENASA.
Durante la jornada, se puso en valor el liderazgo de Corrientes dentro del esquema productivo nacional, integrando junto a Entre Ríos el principal macizo citrícola del país, con condiciones óptimas para abastecer tanto el mercado interno como destinos internacionales estratégicos.
Uno de los ejes centrales del lanzamiento fue el abordaje sanitario, especialmente frente al HLB, considerada la enfermedad más importante de la citricultura a nivel mundial. “El Gobierno de la Provincia asumió al HLB como una política sanitaria prioritaria, con el objetivo de frenar su avance y proteger una de las economías regionales más importantes de Corrientes”, afirmó el ministro Walter Chavez.
En ese sentido, remarcó que el estatus sanitario actual es resultado de un trabajo sostenido durante años: “La sanidad es clave para acceder a los mercados internacionales. Corrientes tiene las condiciones productivas y sanitarias necesarias para ingresar al mercado norteamericano”.
Por su parte, el director de Producción Vegetal, Ing. José Giguer Mollevi, destacó la reactivación de la Comisión Provincial de Sanidad Vegetal, como ámbito de planificación y coordinación de políticas sanitarias.
“A través de este espacio se financian y articulan proyectos estratégicos con impacto provincial y regional, consolidando un fuerte trabajo conjunto con INTA, SENASA y el sector productivo”, explicó.
Entre las acciones más relevantes, se destacó la inversión provincial de más de 20 millones de pesos para el fortalecimiento de la biofábrica del INTA Bella Vista, donde se producirán 500.000 controladores biológicos (Tamarixia radiata) destinados a combatir el vector del HLB, conocido como la “chicharrita”.
“Corrientes cuenta con uno de los tres laboratorios más importantes de Latinoamérica en esta tecnología, lo que representa una herramienta trascendental para sostener nuestro estatus sanitario”, subrayó Giguer Mollevi.
Además, se avanzó en el fortalecimiento del laboratorio de diagnóstico de HLB y del banco yemero, piezas clave para garantizar calidad genética y sanidad en la producción.
En el marco del lanzamiento, también se firmó un convenio de cooperación con FUNDANEA para continuar las gestiones que permitan la apertura del mercado de Estados Unidos. “Hoy el mercado norteamericano demanda cítricos y Corrientes, junto con la región, está en condiciones de abastecerlo. No hay motivos para que nuestra fruta no pueda ingresar”, sostuvo el funcionario técnico.
Desde el Ministerio de Producción se recordó que los productores interesados en acceder al Plan Naranja o realizar consultas técnicas pueden acercarse a las delegaciones del ministerio de Producción de Monte Caseros y Mocoretá, o comunicarse con los técnicos del organismo.
El relanzamiento del Plan Naranja 2026 reafirma el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo de la citricultura, combinando producción, sanidad e innovación tecnológica como pilares para consolidar a Corrientes como protagonista en los mercados nacionales e internacionales.
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