FALLECIMIENTO

POLETTO, JOSÉ LUIS q.e.p.d.
Falleció el 25 de Febrero del 2026 a los 63 años de edad
Sus Esposa: BARRIOS, YOLANDA GRACIELA
Sus Hijos: JORGE, CLAUDIA, PEDRO, LEO, CRISTINA, ELIZABETH, JOANA, ROSAURA Y CARLOS
Familiares, y demás deudos participan con profundo pesar su deceso e invitan al spelio de sus restos el día 26 de Febrero a las horas 10:00, JOSE CABRAL
(LOCALIDAD DE JUAN PUJOL) Favor que agradecerán
Casa Mortuoria Entre Ríos 556 Asociación Mutual Galco
