Entre el 23 y el 27, Gobierno de Corrientes paga sueldos de febrero
Perciben los agentes activos, jubilados y pensionados de la administración pública provincial. El primer tramo estará disponible desde este sábado 21.
Los agentes de la administración pública provincial de Corrientes percibirán sus haberes de febrero entre los días 23 y 27. El cronograma de pago se ejecutará en cinco días, alcanzando a dos números de terminaciones de Documento Nacional de Identidad (DNI) por jornada.
El cronograma comienza este lunes 23, fecha que percibirán sus haberes de febrero los agentes, activos, jubilados y pensionados, con documentos terminados en 0 y 1. Este tramo estará disponible a través del homebanking de la cuenta sueldo y, también, en los cajeros habilitados por el Banco de Corrientes SA, desde el sábado 21.
El segundo tramo se pagará el martes 24, alcanzando a quienes tengan sus números de DNI finalizados en 2 y 3. El cronograma continúa el miércoles 25, para 4 y 5. El jueves 26, documentos terminados en 6 y 7.
El pago del sueldo de febrero para los agentes, activos, jubilados y pensionados, finalizará el viernes 27, día que percibirán aquellos con números 8 y 9.
