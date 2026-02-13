El juzgado Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Monte Caseros a cargo del Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO, Secretaria a cargo de la Dra. MARIA HAYDEE RABELLA ubicado en calle Vicente Mendieta y Pellegrini de la ciudad de Monte Caseros Ctes., correo electrónico: jcivcomlab-mcaseros@juscorrientes.gov.ar, teléfono: 3775-423553, en las actuaciones: “CORNALO MARIA SUSANA S/ SUCESORIO” Expte. MXP 15.263/26, cita y emplaza a herederos, legatarios, albacea, acreedores y a todos los que se consideren con derechos sobre los bienes de la herencia de la Sra. MARIA SUSANA CORNALO, M.I. N° 17.258.367, para que dentro del plazo de treinta (30) días, contados desde la última publicación, se presenten y acrediten en el proceso sucesorio declarado abierto con el título que invocan, en la causa “CORNALO MARIA SUSANA S/ SUCESORIO” Expte. MXP 15.263/26, en trámite por ante el juzgado antes mencionado. Así se ha dispuesto en la resolución N°5370. Monte Caseros, 13 de noviembre de 2025, la cual en su parte pertinente, dice: “N° 259 Monte Caseros, 09 de febrero de 2026.-Por presentados, parte, a los Dres. Carlos Fidel Soto y Carla Gabriel Soto, en el carácter invocado y con el domicilio electrónico denunciado en representación de GUIDO GERMAN PILONI, DNI 17.905.919 y AGOSTINO PILONI, DNI 46.146.698. Estando debidamente acreditado el fallecimiento de doña MARIA SUSANA CORNALO, M.I. N° 17.258.367, resultar el Juzgado competente para entender en el proceso, y en mérito de la constancia de defunción acompañada, declarase abierto el juicio sucesorio ab-intestato. Publíquense los edictos pertinentes, conforme art. 660 del C.P.C. y C., citándose a todos los herederos, legatarios, albacea, acreedores del causante y a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la herencia por edicto que se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y por tres (3) días en un diario de amplia circulación en el lugar del proceso, para que comparezcan dentro de los treinta (30) días, contados desde la última publicación. Se les hará saber que para comparecer al proceso deberán acreditar el título que invocan. Notif.- Fdo. Dr. JULIO OSVALDO ZAMUDIO - Juez Civil, Comercial y Laboral, Monte Caseros (Ctes.).
Monte Caseros, Ctes. 12 de Febrero del 2026.-
Dra. MARIA HAYDEE RABELLA
Secretaria
Juzgado Civil. Comercial y Laboral
Mte. Caseros - Ctes.
