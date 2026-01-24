24 de enero de 2026

FALLECIMIENTO

María Ester Soñer q.e.p.d.
Falleció el 24 de enero a los 79 años
Sus hijos: Oscar, Carlos y Horacio
Sepelio: 25 de enero a las 10 horas
Entre Ríos 556 Sala D
Mutual Galco



Posted by on

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)