24 de enero de 2026
FALLECIMIENTO
María Ester Soñer q.e.p.d.
Falleció el 24 de enero a los 79 años
Sus hijos: Oscar, Carlos y Horacio
Sepelio: 25 de enero a las 10 horas
Entre Ríos 556 Sala D
Mutual Galco
Posted by
La Triple Frontera
on
enero 24, 2026
