El gobernador Valdés recibió a la diputada Brambilla en el Centro Administrativo de Corrientes
El gobernador Juan Pablo Valdés mantuvo un encuentro institucional con la legisladora provincial, Sofía Brambilla. El mismo tuvo lugar en el despacho oficial del mandatario, ubicado en el Centro Administrativo de Capital.
“Recibí a la diputada provincial Sofía Brambilla, dialogando sobre temas importantes para seguir trabajando por Corrientes”, expresó en la fecha, por medio de la red social, el titular del Ejecutivo.
