24 de enero de 2026

FALLECIMIENTO

Alfredo Schey q.e.p.d.
Falleció el 24 de enero de 2026 a los 84 años
Su esposa: Virginia Sosa
Su hijo Horacio
Sepelio: 25 de enero a las 9 horas
Entre Ríos 556 Sala A
Mutual Galco



