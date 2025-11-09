Valdés destacó la labor y compromiso de los trabajadores municipales
En el marco del Día del Trabajador Municipal, el gobernador Gustavo Valdés envió un cálido saludo a todos los empleados de los municipios correntinos. A través de sus redes sociales, el mandatario agradeció la dedicación, el esfuerzo y el compromiso de quienes trabajan diariamente al servicio de cada comunidad.
“Gracias por su dedicación, esfuerzo y compromiso al servicio de cada comunidad, para que nuestras ciudades crezcan y estén cada día mejor”, expresó Valdés, destacando el rol fundamental que cumplen los trabajadores municipales en el desarrollo y funcionamiento de las localidades.
El gobernador concluyó su mensaje con un afectuoso deseo: “¡Feliz día!”, reafirmando así el reconocimiento del Gobierno provincial a quienes sostienen, con su labor cotidiana, el progreso de Corrientes.
