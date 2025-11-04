PROGRAMA DE PARTIDOS DE LA LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

MIÉRCOLES 05/11/2025
CANCHA SAN LORENZO
SUB 12 SEMIFINAL
21:00 HS: JUAN PUJOL VS. PARQUE I..
PRIMERA DIVISIÓN
SÁBADO 08/11/2025
CANCHA S. W. ROBINSON
SUB 11 SEMIFINALES
16:00 HS: DEF. BELGRANO VS. SAN LORENZO
17:00 HS: JUAN PUJOL VS. ROBINSON
SUB 12 SEMIFINAL
18:00 HS: VILLA FEDULLO VS. SAN LORENZO
SUB 13 SEMIFINALES
19:00 HS: SAN LORENZO (N ) VS. ROBINSON (A )
20:00 HS: PARQUE I. VS. ROBINSON (R )
PRIMERA DIVISIÓN.
21:00 HS: PARQUE I. VS. PROGRESISTAS.
23:00 HS: SAN RAMÓN SUR. VS. VILLA FEDULLO.
DOMINGO 09/11/2025
CANCHA S. W. ROBINSON.
PRIMERA DIVISIÓN.
19:00 HS: JUAN PUJOL VS FLORIDA.
21:00 HS: DEF. BELGRANO VS. ROBINSON
INVITA Y AUSPICIA LIGA CASEREÑA DEPORTIVA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN
AUSPICIA DIRECCION DE DEPORTES A CARGO DEL PROFESOR FERNANDO TABORDA DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE DEPORTES Y CULTURA A CARGO DE LA PROFESORA MARTA GALLERO DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS GESTION JUAN CARLOS JUANCA ALVAREZ
