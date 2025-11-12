LIGA CASEREÑA DEPORTIVA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

SÁBADO 15/11/2025
CANCHA SAN LORENZO
PRIMERA DIVISIÓN
21:30HS: PARQUE I VS. PROGRESISTAS
23:30 HS: SAN RAMÓN VS VILLA FEDULLO
DOMINGO 16/11/2025
CANCHA SAN LORENZO
PRIMERA DIVISIÓN
17:00 HS: JUAN PUJOL VS. FLORIDA
19:00 HS: DEF. BELGRANO VS. ROBINSON
21:00 HS: SAN LORENZO VS JUVENTUD
INVITA Y AUSPICIA LIGA CASEREÑA DEPORTIVA DE FUTBOL GENERAL SAN MARIN
AUSPICIA DIRECCION DE DEPORTES A CARGO DEL PROFESOR FERNANDO TABORDA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y DEPORTES A CARGO DE LA PROFESORA MARTA GALLERO DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE CASEROS GESTION JUAN CARLOS JUANCA ALVAREZ
No hay comentarios:
Publicar un comentario