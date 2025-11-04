LIGA CASEREÑA DEPORTIVA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

MIÉRCOLES 05/11/2025
CANCHA SAN LORENZO.
SUB 12 SEMIFINAL.
21:00 HS: JUAN PUJOL VS. PARQUE I..
PRIMERA DIVISIÓN.
22:00 HS: SAN LORENZO VS VILLA FEDULLO.
SÁBADO 08/11/2025
CANCHA S. W. ROBINSON.
SUB 11 SEMIFINALES
17:00 HS: JUAN PUJOL VS. ROBINSON.
SUB 12 SEMIFINAL.
18:00 HS: VILLA FEDULLO VS. SAN LORENZO
SUB 13 SEMIFINALES
19:00 HS: SAN LORENZO (N ) VS. ROBINSON (A )
20:00 HS: PARQUE I. VS. ROBINSON (R ).
PRIMERA DIVISIÓN.
21:00 HS: PARQUE I. VS. PROGRESISTAS.
23:00 HS: SAN RAMÓN SUR. VS. VILLA FEDULLO.
DOMINGO 09/11/2025
CANCHA S. W. ROBINSON.
PRIMERA DIVISIÓN.
19:00 HS: JUAN PUJOL VS FLORIDA.
21:00 HS: DEF. BELGRANO VS. ROBINSON
INVITA Y AUSPICIA LIGA CASEREÑA DEPORTIVA DE FÚTBOL GENERAL SAN MARTÍN
No hay comentarios:
Publicar un comentario