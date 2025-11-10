Atlántida Fm LRR 761 98.1 Mhz
10 de noviembre de 2025
FALLECIMIENTO
Aviso de fallecimiento:
Saggini, Norma
Velatorio en la Sala "A" Juan Pujol 660.
Sus restos serán inhumados en Cementerio de la misericordia el día 10/11/2025 a las 16:30hs.
Acompañamos a familiares y amigos en este momento de dolor.
