10 de noviembre de 2025

FALLECIMIENTO

Aviso de fallecimiento:
Saggini, Norma
Velatorio en la Sala "A" Juan Pujol 660.
Sus restos serán inhumados en Cementerio de la misericordia el día 10/11/2025 a las 16:30hs.
Acompañamos a familiares y amigos en este momento de dolor.


