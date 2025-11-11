Por disposición del Juzgado Civil y Comercial
con Competencia en Familia Niñez y Adolescencia, sito en calle Vicente Mendieta
Nº 805 de la Ciudad de Monte Caseros Pcia. de Corrientes, a cargo de la Dra.
Elsa Laura Lopez, Juez, secretaria Nº 2, se Cita y Emplaza a estar a Derecho a
la Sra. MARIA
ALEJANDRA SANBRIA D.N.I Nº 24.903.626, en los autos caratulados PEREYRA LORENA MARIA INES C/ NADER ANGELA
MARIANA Y OTROS S/ FILIACION Y PETICION DE HERENCIA, Expediente Nº MXP 12300/22. - La providencia Nº 1969 del 16
de abril de 2024, en su parte pertinente dice: … Nº
3915.-Monte Caseros, 06 de julio de 2022- “…3) Por promovida DEMANDA
DE FILIACION Y PETICION DE HERENCIA
contra los herederos de del Sr. JUAN ROBERTO SANABRIA -D.N.I. Nº
08.254.799-; Sres. ANGELA MARIANA NADER, D.N.I Nº 11.060.420, cónyuge
supérstite del causante, con domicilió real denunciando en Barrio el
Arenal, calle Las Guindas, Casa Nº 5, de
la ciudad de San Martin de los Andes, provincia de Neuquén, ROBERTO ALEJANDRO
SANABRIA, D.N.I Nº21.749.887, hijo del causante, con domicilio real en calle
Chacabuco Nº195, y MARIA ALEJANDRA
SANBRIA D.N.I Nº 24.903.626, hija del causante ,con domicilio real calle
Rolando Nº 142, Piso 1º, Departamento G, dela ciudad de San Carlos de
Bariloche, provincia de Rio Negro, la
cual tramitará según las normas del Libro II - Título VI -Capítulo 6 --Proceso
de Filiación (arts. 628 a 633 del CPFN y A) y Libro II -Título IV- Proceso Ordinarios-
(art.253 a 555 del CPFN y A) en cuanto resulten aplicables.-4º.- De la demanda
y de los documentos acompañados, y de la Prueba Pericial ofrecida y los puntos
de pericia, córrase traslado por diez(10) días (art. 532 del CPFNyA), con diez
(10) días más en razón dela distancia (art. 535 del CFNyA) para el caso de los
demandados con domicilio en San Martin de los Andes, provincia de Neuquén, y
San Carlos de Bariloche, provincia de Rio Negro, para que comparezca, denuncie
domicilio real y electrónico, adjunte los documentos que se encuentren en su
poder, ofrezca pruebas y oponga las defensas y excepciones que intente valerse
(art.547 del CPFNyA), todo bajo los apercibimientos legales previsto por el
art. 548 del CPFNyA. que deberán transcribirse en las cédulas Ley 22.172 a
librarse.-6º.- Por ofrecidas pruebas, 7º.- Póngase a disposición de la
contraria los pliego de preguntas delos testigos que deben declarar fuera del
lugar del proceso, los que dentro del quinto día de notificados, podrán proponer preguntas.- 8º.- Encontrándose en trámite en esta
judicatura los autos caratulados "SANABRIA JUAN ROBERTO S/ SUCESION"
Expte. Nº MXP10576/20, tratándose de los mismos sujetos de la presente causa,
procédase a la agregación por cuerda a las presentes actuaciones, dejando
debida constancia en el sistema SIGA
IURIX. 9º.- Notifíquese al demandado mediante cédula y cedula Ley 22.172 que
será confeccionada por el letrado de la actora, debiendo transcribir los
arts.130 inc. a); 131; 62; 63; 69 del CPFNyA.- Notifíquese FDO. ELSA LAURA
LOPEZ, Juez, Juzgado Civil, Comercial de Familia Niñez y Adolescencia de la
Ciudad de Monte Caseros, Pcia. de Corrientes.- Y, N° 3730 Monte Caseros, Ctes., 13 de junio de
2024.- Proveyendo el escrito
presentado el día 13-06-2024 por el Dr. Laphitz Adrian de suma PETICIONA.
Atento a lo solicitado, procédase a la citación de la Sra. María Alejandra
Sanabria, por Edicto, conforme art. 536 del CPFNyA por el término de dos (02)
días y en la forma prescripta por los arts. 140, 141 y 142 del CPFNyA.
Notifíquese. FDO. Dra. Maria Pia
Marturet Pro – Secretaria SUBROGANTE
Juzgado Civil y
Comercial - Familia, Niñez y Adolescencia- Monte Caseros-
Corrientes.-
