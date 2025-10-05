Vamos Corrientes presentó en Esquina a sus candidatos con el acompañamiento de Gustavo y Juan Pablo Valdés
Con un predio colmado, la alianza Vamos Corrientes llevó a cabo este viernes su presentación de candidatos en la ciudad de Esquina que además de diputados nacionales, elegirá también representantes municipales, este 26 de octubre. Allí, el gobernador Gustavo Valdés trazó un repaso histórico y político que vinculó la defensa de Corrientes con los desafíos actuales del país. “Hace poco inauguramos el Teatro y le dimos a todo ciudadano de Esquina sus oportunidades artísticas”, recordó en el inicio, para luego pedir apoyo a la lista oficialista: “Tenemos que votar a estos candidatos: a intendente y a concejales, para que trabajen juntos”. Mientras que el gobernador electo de la provincia, Juan Pablo Valdés ratificó su compromiso de trabajar a futuro con Arnoldo Rohner, confiando en que será el próximo jefe comunal.
El acto de presentación de candidatos de la alianza Vamos Corrientes en Esquina, que convocó a la militancia de los partidos del oficialismo provincial, se realizó este viernes 3 en la intersección de Mitre y Lamela. Allí fueron presentadas las candidaturas de Arnoldo Rohner para intendente y Walter Vallone para viceintendente, en un evento que contó con la participación del actual gobernador y senador electo Gustavo Valdés, y Juan Pablo Valdés, actual intendente de Ituzaingó y gobernador electo. Además, la lista de Vamos Corrientes se mostró unida con la presencia de los candidatos a diputados nacionales Diógenes González, Práxedes López, y Carlos Hernández, como así también del actual y reelecto vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, consolidando así el respaldo provincial al proyecto oficialista
Al comenzar su discurso, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, destacó que Esquina será la única ciudad que elegirá Intendente, vice y concejales en simultáneo con el turno de las elecciones medio término nacionales, por “facultad de la intendencia Municipal que tienen algunas ciudades, vamos a tener dos elecciones con dos sistemas electorales diferentes, dos urnas”. De esta manera, el mandatario sostuvo que iba a dividir su discurso de la ocasión, en primer lugar, “sobre las intendencias”, destacando que “necesitamos trabajar codo a codo por los esquinenses, juntos, y hay que tener un proyecto político sencillo, porque cuando no hacemos lo que tenemos que hacer nos retrasamos en el progreso y desarrollo de cada una de las comunidades”.
Asimismo, Valdés aseguró haber hablado arduamente con todo el equipo y destacó que “tienen un fuerte proyecto político, ellos tomaron el guante que lanzamos de industrializar la provincia de Corrientes para generar empleo, desarrollo en un Parque Industrial, eso es comenzar con lo difícil, y lo tenemos que hacer, porque acá hay empresas que nos llenan de orgullo”.
“Con ese compromiso lo tenemos que hacer, junto a los intendentes electos, como los que están hoy a mi lado”, remarcó Valdés y destacó que “lo más importante es el trabajo digno para cada uno de ustedes”. Y consideró que “es importante que trabajemos codo a codo con el gobierno de Corrientes, en la Salud tenemos la alta complejidad, y la responsabilidad de la Municipalidad está en la prevención en la atención primaria de la Salud”, dijo el Gobernador, y siguió: “mejor que curar es prevenir, y eso lo tiene que hacer la Municipalidad con la Provincia, para que a ningún esquinense le falte atención médica, es responsabilidad en conjunto”.
Por otra parte, Valdés instó a trabajar en Educación “en conjunto con la Intendencia, sólo no se puede, con limpieza de escuelas, y lo que requiera”, y asimismo instó en trabajar en la sostenibilidad del medio ambiente, porque "no podemos tener desarrollo turístico si matamos nuestro Paraná", estimando que "cinco mil camas de turismo debe tener Esquina, y tenemos que trabajar por cinco mil más, y generar empleo digno y trabajo", mediante "un gran polo pesquero de Sudamérica”.
Provincias Unidas
En cuanto a lo nacional, Valdés planteó la necesidad de “un nuevo pacto social definitivo entre argentinos, en la macroeconomía, que genere empuje y desarrollo desde el interior de las provincias”.También reclamó mayor equidad federal y recordó que la Constitución nacional fue fruto de "pactos y batallas históricas", considerando que "hoy existen ciudadanos de primera y de segunda”.
Así fue que en un pasaje cargado de identidad, afirmó en su discurso ante la multitud esquinense: “No debemos tener vergüenza de ser correntinos, de tener el acento, de comernos las eses, de bailar chamamé o carnaval, porque así somos los correntinos, heroicos y constructores de esta Nación”.
Luego, insistió en que el centralismo porteño castiga al interior: “Vemos cómo se deterioran nuestras rutas, cómo faltan puertos y puentes, mientras en Buenos Aires construyen autovías, túneles y subterráneos”. Para Valdés, la Nación gobierna “de la peor forma posible” y son los pueblos del interior quienes terminan pagando “con la pobreza de nuestra gente”.
Seguidamente llamó a construir “una patria distinta, una patria donde no nos demos garrotazos, sino abrazos entre provincias”, y recordó el apoyo solidario recibido durante los incendios forestales. “Cuando Buenos Aires nos dejó solos, los bomberos de Córdoba, Santa Fe y Chaco estuvieron presentes. Así tenemos que construir la Argentina”, destacó.
Finalmente, Valdés convocó a respaldar a los candidatos de Vamos Corrientes: “No quiero que Buenos Aires ponga a los diputados nacionales de Corrientes, quiero que los correntinos elijamos a nuestros tres diputados para que peleen por nosotros en el Congreso”, concluyó, en un encendido llamado a defender la voz de la provincia en el escenario nacional.
Braillard Poccard
En la ocasión, el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, indicó que “hay que darle a Esquina la mejor alternativa de gobierno, hay que ser consciente que en estas elecciones se juega las defensas de nuestros derechos”.
Lugo sostuvo que “tenemos que llevar esta lista de candidatos al Congreso, para que sean la voz de los correntinos, que nos defiendan para salir adelante, y que obliguen al Gobierno nacional a mirar el interior, nuestras rutas, y a acompañar nuestro esfuerzo”.
“Apoyemos a estos candidatos para que Esquina cuente con el mejor gobierno municipal, y para que tengamos en el Congreso a quienes defiendan nuestros derechos”, finalizó Braillard Poccard.
Juan Pablo Valdés
El electo gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés también fue orador durante el acto y expresó que “el 31 de agosto que pasó, fue un día muy importante porque Esquina decidió el futuro del plano provincial, ese futuro que sueña desde la construcción de Esquina para la provincia con más educación, apostando a modernizar nuestra salud, con más viviendas, apostando al desarrollo, a la industrialización y a la generación de oportunidades”. Y advirtió que “el 26 de octubre, queda un turno electoral que es mucho más importante porque se deciden dos cosas, quienes van a ser nuestros representantes nacionales y sobre todo algo más importante para todos ustedes que es quien va a ser su intendente y les quiero decir que no me queda ninguna duda de que el 10 de diciembre voy a trabajar junto a Arnoldo y junto Walter para seguir desarrollando y transformando Esquina”.
“Hoy le decía a Arnoldo que iba a poder contar conmigo para aportar desde mi experiencia todo lo que todavía tenemos que generar en turismo para Esquina, ese desarrollo que tenemos que hacer como le contaba desde la municipalidad con la Fiesta del Surubí, que acá tenemos la Fiesta del Pacú, que la organizamos desde la municipalidad o cómo organizamos los carnavales, desde el municipio y trabajando en conjunto con las comparsas”, manifestó Juan Pablo Valdés y luego comentó que “en Ituzaingó entendemos que el turismo es un generador importante de oportunidades, inversiones, y riqueza para nuestra comunidad, por eso hay que impulsar todo lo que tiene Esquina para que brille”.
Seguidamente, el gobernador electo, planteó el desarrollo de infraestructura urbana y de un Parque Industrial, asegurando que "por supuesto que acá va a estar la provincia de Corrientes trabajando codo a codo con estos esquinenses para cambiar la realidad y que Esquina vuelva a brillar y estar de pie”.
También esquinenses el 26 de octubre se eligen diputados nacionales, y es por eso que hoy junto a todo el equipo de intendentes, concejales, diputados, senadores, directores, secretarios, amigos y obviamente al líder de este proyecto político que es Gustavo Valdés, vinimos a acompañar la presentación de nuestro candidato a intendente pero también vinimos a acompañar la presentación de nuestros tres candidatos a diputados nacionales” finalizó.
Arnoldo Rohner
Al expresarse ante los presentes, el candidato a intendente de Esquina, Arnoldo Rohner arrancó su discurso diciendo que “la Alianza Vamos Corrientes, que con Gustavo Valdés siempre ganó en Esquina, y eligió a Juan Pablo Valdés como gobernador, hoy le venimos a proponer cambiar esta ciudad con este equipo y esperamos el acompañamiento de todos” y a la vez resaltó que “conocemos la realidad de nuestros barrios y las necesidades, vamos a recorrer y a hacer obras para que Esquina pueda salir del estancamiento en el que está”.
“Tenemos un potencial enorme pero desaprovechado y juntos vamos a transformar esta ciudad, vamos a trabajar sobre tres ejes fundamentales: vamos a construir obras que mejoren la calidad de cada vecino para tener calles limpias, asfaltadas e iluminadas; vamos a dar el salto de calidad hacia el futuro que es el Parque Industrial y eso nos va a garantizar trabajo y estabilidad para siempre” dijo el candidato a Intendente y luego agregó que “Esquina es una ciudad con turistas, vamos a hacer que sea una ciudad turística donde tengamos servicios de calidad, no puede ser que todas nuestras fiestas populares molesten en nuestra ciudad, cuando tenemos la fiesta de la pesca, un año tenemos que hacer en una cancha de fútbol, otro año en la calle, otro en la cancha de básquet, lo mismo pasa con el carnaval, necesitamos un lugar donde los esquinenses demostremos nuestra cultura, y podamos avanzar y disfrutar de lo nuestro”.
Diógenes González
Al momento de su alocución, el candidato a diputado nacional, Diógenes González indicó que “quiero decirles que los candidatos a diputados nacionales por Vamos Corrientes vamos a trabajar para todos, tenemos una lista con diversidad política, una lista con experiencia, tenemos el respaldo de todo el Gobierno de la provincia, nuestra segunda candidata es la ministra de Educación, que tiene mucho para expresar, mucho para mostrar en el Congreso de la Nación, lo mismo que Carlos Hernández, un dirigente con experiencia” y añadió que “vamos a trabajar con Arnoldo y con Vallone, vamos a trabajar con Juan Pablo Valdés, vamos a trabajar con todos los intendentes, porque eso es lo que tienen que hacer los diputados nacionales, mirar para atrás y mirar quienes son los que le han elegido y no dejarse perder por las luces de Buenos Aires y saber que acá está nuestro corazón y nuestro compromiso”.
“Vamos a levantar Corrientes, vamos a defender la provincia, eso vamos a hacer en el Congreso de la Nación, vamos a trabajar con el Gobernador, con los Intendentes, y bajo la mirada estratégica de Gustavo Valdés que nos está llevando a una nueva construcción política, haciendo que después de 40 años, podamos tener un dirigente como él que se proyecta a nivel nacional” afirmó González y también remarcó que "todo eso vamos a hacer juntos el 26 de octubre, porque el 31 de agosto dimos un sapucay bien fuerte con Juan Pablo Valdés ahora le decimos a los esquinenses que el día que votan intendente, que lo consagren a Arnoldo", pidiendo también que "vayan a buscar la boleta de Vamos Corrientes de los diputados nacionales y le vamos a dar a Buenos Aires otro Sapucay bien fuerte”.
Práxedes López
La ministra de Educación y candidata a diputada nacional, Práxedes López dijo que “es un gusto estar un desafío como mujer pero como mujer que vengo ocupando hace 7 años y medio con el Gobernador trabajando por la Educación Pública, eso que transformamos en la educación, en donde le dimos una computadora a cada alumno, le pusimos internet a todas las escuelas” y agregó que “por eso queremos ir al Congreso de la Nación hoy con esa responsabilidad, porque como correntinos vamos a levantar la bandera de la Educación Pública, de la Salud, de la Discapacidad, pero también de la causa Malvinas, porque Corrientes tiene políticas de Estado en ese sentido”.
Para finalizar, López advirtió en referencia a la Escuelas Técnicas que “si se aprueba el presupuesto presentado por el Gobierno Nacional, va a representar el 72 por ciento menos, nos van a dejar sin esa capacidad, digan ustedes que Corrientes junto al Gobernador, a este visionario, este estadista, ha estado antes que ellos”. Resaltó así que “hemos construido dos escuelas de más de seis mil metros cuadrados en Goya y en Corrientes porque entendemos que ese tiene que ser el camino, la formación profesional, posibilitando esas tecnicaturas superiores, porque cuando hablo de educación técnica no solamente me refiero al nivel secundario, me refiero también a los terciarios y nosotros vamos a defender eso en el Congreso”.
Walter Vallone
El candidato a vice intendente de Esquina, Walter Vallone expresó sobre la Salud Pública y municipal que “nosotros vamos a cambiar con Arnoldo esto, a partir del 10 de diciembre todo va a mejorar, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de diferencia, somos hermanos, somos todos iguales, vamos a trabajar para todos de la misma forma” y a la vez remarcó que “el territorio, la Salud Pública y todo lo que sea acción social, están plenamente relacionados y esta relación desde mi parte tiene un sentido muy común desde donde yo vengo, desde el partido Justicialista, soy peronista de familia, gracias por acompañarme, es muy importante tenerlos cerca”.
“Mi función va a ser presidir el Honorable Consejo Deliberante, voy a hacer todo lo posible, voy a dialogar, voy a conversar, voy a convencer a las distintas fuerzas políticas para que todos los proyectos, nuestros, de Arnoldo e inclusive de la oposición, mientras sea de beneficio para la localidad, nosotros lo vamos a llevar adelante”, dijo Vallone y para terminar recalcó que “en nuestro espacio hay diversidad de fuerzas políticas, todos trabajamos de la misma manera y con un solo objetivo: nuestra localidad”.
