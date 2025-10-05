Valdés recibió a los candidatos de Vamos Corrientes y los valoró como "garantía" para la provincia
El gobernador Gustavo Valdés recibió este miércoles en Casa de Gobierno a los candidatos a diputados nacionales de Vamos Corrientes, Diógenes González, Práxedes López y Carlos Hernández, considerándolos "personas capaces, preparadas y comprometidas con el futuro de nuestra provincia". Y mediante sus redes sociales pidió a la ciudadanía que los acompañen con el voto el 26 de octubre, porque "son la única opción que garantiza defender los intereses de Corrientes en Buenos Aires".
Al respecto, González señaló por su parte que el diálogo de la ocasión fue sobre "los desafíos que tenemos en el Congreso". En este sentido, reafirmó la importancia de "una agenda federal que ponga en el centro a Corrientes y a todo el NEA, defendiendo con firmeza los intereses de nuestra sociedad". Y dejó en claro que "nuestro compromiso es representar a los correntinos con trabajo, convicción y sentido de pertenencia".
