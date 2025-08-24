Boletín de Información Pública
EN MOCORETÁ, MONTE CASEROS Y PASO DE LOS LIBRES
Valdés inaugurará obras de salud, educación y vialidad en el sur correntino
Este lunes y martes, el gobernador Gustavo Valdés desarrollará actividades en Mocoretá, Monte Caseros y Paso de los Libres con inauguraciones en infraestructura sanitaria, educativa y vial, además de la entrega de netbooks del programa Incluir Futuro.
El lunes, en Mocoretá, a las 15 inaugurará el Centro Integral para Personas con Discapacidad en calle Berón de Astrada entre 25 de Mayo y Buenos Aires; a las 16 habilitará las refacciones integrales y la ampliación de la Escuela Técnica Alfredo C. Passera en Francisco Poletto y 20 de Abril, ocasión en la que también se hará la entrega de netbooks del programa Incluir Futuro.
Ese mismo día, en Monte Caseros, a las 18 encabezará la inauguración del nuevo edificio del Hospital Samuel W. Robinson en la intersección de San Martín y Uruguay, y a las 19.15 dejará habilitada una cancha de hockey en Sarmiento e Italia, ex predio del Tiro Federal.
El martes, en Paso de los Libres, a las 09.30 inaugurará el pavimento del acceso al Parque Industrial dentro del mismo predio, y a las 10 pondrá en funcionamiento la repavimentación e iluminación de la Ruta Nacional 117 en su cruce con Jorge Newbery.
