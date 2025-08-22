Valdés encabezará una jornada con inauguraciones y entrega de notebooks en Capital
El gobernador Gustavo Valdés tendrá este viernes 22 de agosto, una jornada con inauguraciones; del Instituto Policlínico Polivalente y de la Feria Gastronómica “Iberá Convida” y también entregará notebooks del programa Incluir Futuro en Capital en la C.E.F N° 1.
El primer acto de este viernes, será la inauguración del Instituto Policlínico Polivalente a las 9, en su sede ubicada en Uruguay 855.
La segunda actividad del día, consistirá en la entrega de notebooks del programa Incluir Futuro a las 11 de la mañana en la C.E.F N° 1 sito en avenida Patagonia 1801.
Por último, Valdés inaugurará la Feria Gastronómica “Iberá Convida” a las 19 en el Predio de La Unidad, ubicado al costado del Puente en la antigua Ex Unidad Penal N° 1 de Capital.
