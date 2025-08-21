21 de agosto de 2025

LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

SÁBADO 23/08/2025 
CANCHA SAN LORENZO. 
PROVINCIAL SUB 13. 
10:00 HS: SAN LORENZO VS. BARRACA 
11:00 HS: ROBINSON VS MITRE 
RECESO 
15:00 HS: SAN LORENZO VS MITRE 
16:00 HS: ROBINSON VS BARRACA 

DOMINGO 24/08/2025 
CANCHA S. W. ROBINSON. 
PRIMERA DIVISIÓN. 
10:00 HS: SAN RAMÓN SUR VS. VILLA FEDULLO
12:00 HS: ATLETICO LIBERTAD VS. ROBINSON
14:00 HS: DEFENSORES BELGRANO VS. FLORIDA
16:00 HS: ATLETICO JUAN PUJOL VS. PARQUE INDEPENDENCIA 
18:00 HS: SAN LORENZO VS JUVENTUD

INVITA Y AUSPICIA LIGA CASEREÑA DE FUTBO GENERAL SAN MARTIN
