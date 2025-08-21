LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GENERAL SAN MARTIN

CANCHA SAN LORENZO.
PROVINCIAL SUB 13.
10:00 HS: SAN LORENZO VS. BARRACA
11:00 HS: ROBINSON VS MITRE
RECESO
15:00 HS: SAN LORENZO VS MITRE
16:00 HS: ROBINSON VS BARRACA
DOMINGO 24/08/2025
CANCHA S. W. ROBINSON.
PRIMERA DIVISIÓN.
10:00 HS: SAN RAMÓN SUR VS. VILLA FEDULLO
12:00 HS: ATLETICO LIBERTAD VS. ROBINSON
14:00 HS: DEFENSORES BELGRANO VS. FLORIDA
16:00 HS: ATLETICO JUAN PUJOL VS. PARQUE INDEPENDENCIA
18:00 HS: SAN LORENZO VS JUVENTUD
INVITA Y AUSPICIA LIGA CASEREÑA DE FUTBO GENERAL SAN MARTIN
