9 de mayo de 2025

LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GRAL SAN MARTIN

LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GRAL SAN MARTIN 
CANCHA S. W. ROBINSON 
SABADO 10-05-25 
SUB-11 (2da. Fecha) 
9,00 HS. SAN LORENZO VS. PARQUE IND. 
10,00 HS. FLORIDA VS. ROBINSON 
11,00 HS. VILLA F. VS. BELGRANO 
12,00 HS. JUAN PUJOL VS. AT. LIBERTAD 
SUB-13 (2da. Fecha) 
13,00 HS. SAN LORENZO “N” VS. ROBINSON “R” 
14,00 HS. PARQUE IND. VS BELGRANO 
15,00 HS. SAN LORENZO “A” VS. SAN RAMON SUR 
SUB-17 (2da. Fecha) 
16,00 HS. SAN RAMON VS. ROBINSON 
18,00 HS. PROGRESISTAS VS. PARQUE IND. 
20,00 HS. FLORIDA VS. JUVENTUD 
PRIMERA DIVISION (2da. Fecha) 
21,30 HS. JUVENTUD VS. AT. LIBERTAD 

DOMINGO 11-05-2025 
PRIMERA DIVISION 
CANCHA JUAN PUJOL 
13,30 HS. SAN LORENZO VS. BELGANO 
15,30 HS. JUAN PUJOL VS. VILLA FEDULLO 

CANCHA FLORIDA 
13,30 HS. PROGRESISTAS VS. ROBINSON 
15,30 HS. FLORIDA VS. SAN RAMON SUR 
LIBRE: PARQUE IND.
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