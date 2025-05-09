LIGA CASEREÑA DE FUTBOL GRAL SAN MARTIN 

CANCHA S. W. ROBINSON
SABADO 10-05-25
SUB-11 (2da. Fecha)
9,00 HS. SAN LORENZO VS. PARQUE IND.
10,00 HS. FLORIDA VS. ROBINSON
11,00 HS. VILLA F. VS. BELGRANO
12,00 HS. JUAN PUJOL VS. AT. LIBERTAD
SUB-13 (2da. Fecha)
13,00 HS. SAN LORENZO “N” VS. ROBINSON “R”
14,00 HS. PARQUE IND. VS BELGRANO
15,00 HS. SAN LORENZO “A” VS. SAN RAMON SUR
SUB-17 (2da. Fecha)
16,00 HS. SAN RAMON VS. ROBINSON
18,00 HS. PROGRESISTAS VS. PARQUE IND.
20,00 HS. FLORIDA VS. JUVENTUD
PRIMERA DIVISION (2da. Fecha)
21,30 HS. JUVENTUD VS. AT. LIBERTAD
DOMINGO 11-05-2025
PRIMERA DIVISION
CANCHA JUAN PUJOL
13,30 HS. SAN LORENZO VS. BELGANO
15,30 HS. JUAN PUJOL VS. VILLA FEDULLO
CANCHA FLORIDA
13,30 HS. PROGRESISTAS VS. ROBINSON
15,30 HS. FLORIDA VS. SAN RAMON SUR
LIBRE: PARQUE IND.
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