"Que no haya ninguna Úrsula más", abogó Valdés al inaugurar un servicio de seguridad para la mujer

El gobernador Gustavo Valdés inauguró este viernes nuevas oficinas del Servicio policial para la Mujer y el Menor en la Comisaría de Saladas. Allí instó brindar respuestas "oportunas y adecuadas", comprometiéndose a "seguir trabajando" para "para que no haya ninguna Úrsula más en la Argentina ni en Corrientes". En este marco, mencionó el sistema acusatorio del nuevo Código Procesal Penal y el rol del Ejecutivo provincial en su aplicación.

En la oportunidad el jefe de Tropa, subcomisario Ariel Pavón presentó la “Formación Especial 12 de febrero” al gobernador Gustavo Valdés quien procedió a la revista y saludo; seguidamente lo hicieron el ministro López Deimoni; la viceintendente y el Jefe de Policía.

Seguidamente se procedió a la entonación del Himno Nacional y la bendición de las nuevas instalaciones y la invocación religiosa estuvo a cargo del capellán, Presbítero Guillermo Danuzo .

En su alocución el primer mandatario provincial aseguró que “hoy estamos inaugurando un servicio por parte del Estado y esto no es algo que se realiza de un día para el otro; esto es un camino recorrido en el tiempo y que lo tenemos pensado en el tiempo”.

Valdés afirmó que “esto fue un desafío como cuando quisimos hacer la primera Comisaría de la Mujer y el principal problema era que no teníamos mujeres comisarios y la fuerza no incorporaba mujeres y ese fue uno de los primeros desafíos que tuvimos que superar. Luego hubo que seguir incorporando personal femenino para que se puedan habilitar oficinas con este tipo de servicios por parte del estado y es una lucha de todos los días y hay que ir mejorando el servicio de seguridad pero sin el servicio de justicia no es nada. Por eso hoy que contamos con la presencia de representantes de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo podemos hablar de una problemática que realmente hoy es acuciante y antes también lo era y muchas veces las mujeres y las familias callaban”.

Seguidamente enfatizó su agradecimiento al Poder Legislativo porque “hemos dado un paso importantísimo en el avance que hemos tenido del código mixto al código acusatorio y técnicamente lo que permite este avance es que buscamos la tutela jurídica efectiva que quiere decir que cuando las ciudadanas solicitan el auxilio de la fuerza pública o de la justicia, “la justicia llegue a tiempo para que no hayan otras Úrsulas”, refiriéndose al reciente y resonado caso de femicidio de Úrsula Bahillo.

Pidió que “cuando escuchemos el pedido de auxilio de una mujer que ese auxilio llegue; que no es lo mismo que hacer patrulaje en las calles y esa respuesta es la que hay que dar a partir de la inauguración de estos servicios; estar atentos como estado y escuchar la violencia que existe adentro de los hogares y estar dispuestos a dar respuesta”.

Sobre el final de su alocución resaltó que fundamentalmente “la paz social la tenemos que construir entre nosotros con vocación de servicio” por eso les pido que este servicio lo presten de manera temprana, adecuada y justa” por eso el estado provincial tiene que seguir avanzando en la problemática de género, también en la problemática del menor porque solamente así habremos construido una sociedad más justa y más igualitaria que merezca la pena y que cada vez tengamos un mejor servicio del estado”.





Lopez Desimoni

Al hacer uso de la palabra el ministro de Seguridad, doctor Juan José López Desimoni señaló su satisfacción por cumplir con uno de los objetivos del gobierno de la provincia que es reforzar todas las áreas que tienen que ver con el cuidado y con la lucha sobre todo de un flagelo que se ha hecho presente en estos días en la Argentina y tiene que ver con la lucha contra la violencia de género y la protección de la familia”.

En este sentido ratificó que uno de los ejes de gestión ha sido el de incorporar la mejor infraestructura posible para atender esta problemática porque sabemos de la importancia de contar con un lugar adecuado donde se puedan recepcionar las denuncias y recibir a las mujeres que puedan concurrir que puedan concurrir por cuestiones relacionadas a la temática de violencia de género y familiar”.

Por último, López Desimoni instó al personal que va a estar a cargo a que “trabajen atendiendo de la mejor manera, recepcionando las denuncias al instante y no derivándolas para otro día, las denuncias se toman y luego las actuaciones se giran al fiscal y al juez de turno”.





Vice intendente de Saladas Rosita Encinas de Jaime

La viceintendenta manifestó que “es un gusto recibir al señor gobernador Gustavo Valdés inaugurando tan importante servicio para la mujeres, un lugar que va a recibirlas sin tanta burocracia y era muy necesario un espacio para la mujer y el menor donde pueden acercarse y hacer las denuncias para salvaguardar su vida y proteger a los menores”.

Detalles de la obra

Las refacciones del edificio ubicado en el predio de la Unidad Regional que fuera hasta hace poco tiempo un destacamento de la Policía Rural e islas se realizaron para transformarlo en la Oficina de la Mujer y el Menor de Saladas y para poder atender la problemática de manera específica. Este edificio cuenta con una recepción, sala de espera, una oficina para recibir denuncias y exposiciones, oficinas para el Comisario, dormitorios, sanitarios y para el personal de guardia.





Subsidio al Hogar de Ancianos San José

En la oportunidad, el gobernador hizo entrega de un subsidio de 274 mil pesos (Lotería Correntina) al presidente de la Cooperadora del Hogar de Ancianos San José a, Luís Díez para la continuidad de las obras de refacción de esa institución.





Presencias

Acompañaron al gobernador Gustavo Valdés la viceintendente de Saladas Rosita Encinas de Jaime; el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, doctor Eduardo Vischi; ministros del Poder Ejecutivo provincial, legisladores provinciales, concejales, fiscales y jueces, representantes del poder Judicial, Jefe de Policía; Director de la Unidad Regional, jefes de departamentos de comisarías jurisdiccionales, personal superior y subalternos de la institución policial, invitados especiales.